ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам

Сенаторы и депутаты Государственной Думы, возглавляемые председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, представили в нижнюю палату парламента законопроект, предоставляющий Банку России возможность ограничивать выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам. Инициатива призвана снизить уровень задолженности граждан и предотвратить накопление финансовых рисков.

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Согласно предложенному закону, Центробанк сможет устанавливать макропруденциальные лимиты на выдачу ипотечных кредитов, начиная с 1 июля. Эти ограничения будут распространяться как на банки, так и на микрофинансовые организации. Введение этих мер объясняется увеличением рисков в связи с ростом цен на жилье в стадии строительства.

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Законопроект предлагает расширить полномочия Центробанка, позволяя ему устанавливать количественные ограничения на ипотечные кредиты, предоставляемые физическим лицам в непредпринимательских целях. Эти меры направлены на эффективное управление финансовыми рисками, связанными с долгосрочными обязательствами граждан и обеспечивают инструмент для предотвращения потенциальных негативных воздействий на финансовую стабильность страны.