Стало известно о снижении Израилем интенсивности боевых действий в Газе

В результате стратегических изменений, израильские военные переходят к операциям низкой интенсивности в секторе Газа, как объявил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Этот переход считается положительным шагом, направленным на снижение числа жертв среди мирного населения и более эффективное распределение гуманитарной помощи. Кирби подчеркнул, что сокращение интенсивности боевых действий сопровождается увеличением гуманитарной помощи со стороны США для палестинцев.

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Кроме того, данное решение открывает перспективу возвращения жителей Газы на север анклава. На фоне этих событий, после ликвидации угрозы со стороны радикалов, управление сектором Газа будет передано палестинцам. В общем, данная новость не только свидетельствует о смене тактики военных действий, но и предполагает комплекс мер, направленных на улучшение обстановки в регионе.