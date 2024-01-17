В России предложили расширить список оснований для лишения гражданства

Коллегиальная группа депутатов представила в Государственной Думе законопроект, нацеленный на пересмотр критериев, по которым осуществляется лишение гражданства России. Авторы предложения охватывают представителей различных политических фракций, включая Дмитрия Кузнецова из «Справедливой России», Алексея Журавлева от ЛДПР, а также Михаила Шеремета, Александра Бородая и Михаила Матвеева от фракции «Единая Россия» и КПРФ соответственно. Их предложение направлено на расширение перечня оснований для лишения гражданства, включая умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Среди этих преступлений фигурируют уничтожение памятников, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и нарушение закона об иноагентах.

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В июле 2023 года вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выдвинула предложение о введении уголовного наказания за русофобию. Ее инициатива затрагивает не только защиту граждан России, но также направлена на защиту соотечественников, находящихся за пределами страны. В декабре того же года данную идею поддержало российское правительство, подчеркивая ее значимость.