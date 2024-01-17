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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный, провел высокоуровневые консультации с председателем Военного комитета НАТО, адмиралом Робом Бауэром, сфокусированные на анализе сложившейся обстановки в зоне активных боевых действий. Залужный осветил различные аспекты ситуации на фронте, подчеркнув важность технологических инноваций в современной войне и выявив потенциал совместного технологического взаимодействия между Украиной и НАТО в целях достижения стратегической победы.
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Беседа также охватила обмен мнениями относительно тактических и стратегических подходов, включая детальное рассмотрение текущих вызовов на фронте. Залужный акцентировал внимание на необходимости согласования подходов между Украиной и НАТО для более эффективного реагирования на безопасностные угрозы.
Важным результатом консультаций стало соглашение об основательном рассмотрении ряда ключевых вопросов на предстоящем заседании, намеченном на 17 января. Заранее главнокомандующий подробно информировал главу объединенных сил НАТО в Европе, генерала Кристофера Каволи, о сложившейся обстановке, выделяя значительные вызовы и сложности, с которыми сталкиваются украинские военные.