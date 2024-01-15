На Украине признали отсутствие единой позиции у сторонников Киева

На форуме национальных советников в Давосе, посвященном обсуждению украинской "формулы мира", было отмечено отсутствие единства во взглядах среди участников. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, подчеркнул, что не все разделяют единую позицию, и украинской делегации приходилось индивидуально аргументировать решение не участвовать в переговорах с Москвой. Несмотря на это, он оценил саму встречу как успешное мероприятие.

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Согласно предоставленной информации, в переговорах, прошедших 14 января по украинской "формуле мира", участвовали более 80 делегаций, включая представителей Азии и Африки. Инициатива Украины и Швейцарии привлекла внимание стран Глобального Юга, особенно Бразилии и Южной Африки, которые высказались о необходимости учета интересов России в ходе дискуссий.