Глава Пентагона отдавал приказы по ударам по Йемену из больницы

Глава Пентагона, Ллойд Остин, предположительно, использовал полный арсенал защищенных средств связи для отдачи приказов и непосредственного контроля над воздушными ударами по объектам хуситов в Йемене. Информацию предоставило высокопоставленное лицо из Министерства обороны США в интервью для CNN. Остин, находясь в госпитале, не только отдавал указания, но и активно участвовал в мониторинге и управлении операцией в режиме реального времени.

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После завершения операции глава Пентагона провел переговоры с Советом национальной безопасности, председателем и командующим Centcom для проведения первоначальной оценки произошедшего. За последние 72 часа Остин активно включался в наблюдение и руководство ударами, подчеркивая свое прямое участие в стратегических решениях.

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Однако, вызывает вопросы факт того, что в период госпитализации Остина его обязанности временно исполняла заместитель министра обороны, Кэтлин Хикс, находившаяся в отпуске на пляже в Пуэрто-Рико. Этот момент оказался неизвестным президенту США Джо Байдену, поднимая вопросы о системе уведомлений и координации внутри военного руководства.