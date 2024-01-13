В Пентагоне заявили об отсутствии планов отправлять новые силы на Ближний Восток

Пресс-секретарь Пентагона, Патрик Райдер, в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, подтвердил отсутствие планов США на направление новых военных сил в Ближний Восток в контексте операций в Красном море и атак на шиитских хуситов в Йемене. Райдер выразил ясность в том, что на текущий момент нет необходимости в дополнительных военных ресурсах в регионе, отметив, что не предвидится расширения военного присутствия США.

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Представитель Пентагона также подчеркнул успешность проведенных ударов по позициям хуситов в Йемене, утверждая, что по их оценке достигнуты поставленные стратегические цели. Он выразил уверенность в том, что эти операции оказали положительное воздействие на ситуацию в регионе.

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Предвидя возможные реакции, высокопоставленный представитель администрации президента США, Джо Байдена, предупредил о возможных ответных действиях со стороны хуситов в ответ на удары со стороны США и Великобритании по территории Йемена, подчеркивая сложность текущей политической динамики в регионе.