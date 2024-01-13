Арестованный глава «Левого фронта» готов отправиться на СВО

Сергей Удальцов, лидер "Левого фронта" и деятель, подвергся аресту в силу решения Басманного суда Москвы, заслужив внимание по уголовному делу об оправдании терроризма, что привело к его заключению до 15 февраля. Удальцов утверждает о своей невиновности и выражает готовность принять участие в специальной военной операции на Украине в качестве штурмовика.

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Процесс его ареста начался 11 января с осуществления обыска в жилище Удальцова, после чего последовало его задержание и вызов на допрос в Следственный комитет России. В рамках уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ, связанного с оправданием терроризма в сети интернет, указывается, что причиной мог стать пост Удальцова в одной из социальных сетей.

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Этот инцидент приобретает значительный интерес, выходя за рамки простого ареста, вызывая волнение в обществе и поднимая вопросы о свободе слова и политических деяниях.