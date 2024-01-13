Лишившие жизни двоих человек братья оказались на свободе после участия в СВО

В Челябинской области братья Олег и Максим Лукиных, ранее приговоренные к 20 годам тюремного заключения за убийство двух человек, были освобождены после своего участия в специальной военной операции (СВО). Их приговоры были вынесены в 2021 году, но в мае и октябре 2023 года они вернулись домой, после чего их судимости были аннулированы. По словам бабушки мужчин, они провели полгода в зоне боевых действий, что послужило основанием для снятия обвинений.

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Один из братьев, вернувшись, уже успел вступить в брак, как сообщила пенсионерка. Однако подруга семьи одной из жертв выразила свое недовольство этим решением, боясь рассказать об этом матери пострадавшего, которой братья нанесли 30 ножевых ранений. Она подчеркнула свою несогласность с помилованием Лукиных.

Соседи бывших заключенных, теперь живущих в новом месте, встали на защиту братьев, утверждая, что те были на переднем крае в зоне боевых действий. Одна из соседок высказала мнение, что младший брат снова собирается участвовать в специальных военных операциях.

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Этот случай напоминает ситуацию в Ярославле, где участник банды сатанистов, вернувшись после участия в СВО, выражает желание создать семью и искупить свою вину.