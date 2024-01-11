В Google решили уволить сотни сотрудников

Согласно информации, полученной из источника Bloomberg, Google приступает к масштабным сокращениям в своих рядах. Это касается не только специалистов, работающих над голосовым помощником Google Assistant, но и тех, кто занимается разработкой оборудования для дополненной реальности.

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Эти изменения, по данным источника, обусловлены растущим давлением со стороны конкурентов, таких как Microsoft и OpenAI. Google, в поиске ресурсов для вложений в приоритетные проекты, принял решение о сокращении персонала.

В ответ на эти шаги, профсоюз работников Alphabet, материнской компании Google, выразил протест, подчеркнув, что такие меры недопустимы для компании, регулярно приносящей миллиарды прибыли. В заявлении профсоюза говорится о намерении продолжить борьбу за сохранение рабочих мест.

Эксперты указывают на тенденцию к подобным стратегическим изменениям в условиях ужесточающейся конкуренции в технологической индустрии. Подобные решения о сокращении персонала становятся более распространенными, чем когда-либо, и влияют на разработки в области искусственного интеллекта и расширенной реальности.

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Это также схоже с ранее объявленными увольнениями в компании Spotify, где глава Даниэль Эк объяснил необходимость широкомасштабных сокращений экономическим замедлением. Такие изменения в корпоративной стратегии могут повлиять на инновации и долгосрочную перспективу в сфере технологий.