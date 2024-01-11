Первая страна ЕС начала выдавать цифровые шенгенские визы

С 1 января текущего года Франция стала первой страной Европейского союза, предоставляющей цифровые шенгенские визы через вновь запущенный портал France-Visas. Инициатива, как утверждается, направлена на оптимизацию и упрощение процесса выдачи виз, в первую очередь, для участников предстоящих Олимпийских игр 2024 в Париже, а также для представителей прессы и делегатов.

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"Платформа собирает биометрические данные от заявителей онлайн через сеть консульств и поставщиков услуг," - сообщает радио RFI. Нововведение предполагает интеграцию цифровых шенгенов напрямую в аккредитационные карты участников, что избавляет от необходимости прикрепления виз к паспортам.

Ожидается, что около 70 тысяч цифровых шенгенов будут выданы в рамках этой инициативы. Шаг Франции в цифровую эру визовых процессов является ответом на растущий интерес к событиям в Шенгенской зоне и стремление облегчить въезд иностранных граждан, особенно тех, кто участвует в масштабных событиях, таких как Олимпийские игры.

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Следует отметить, что с 1 апреля текущего года Румыния и Болгария также присоединятся к инициативе, начиная выдавать шенгенские краткосрочные визы, разрешающие нахождение в любой стране Шенгенской зоны до 90 дней.