В России ответили на новость о сокрытии Польшей улик в деле о «Северных потоках»

В ходе беседы с "Лентой.ру" Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, высказал оценку обвинениям в сокрытии улик в деле о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". В его анализе подчеркнуто, что не только Польша, но и другие страны, включая Германию, Великобританию, Данию и Норвегию, могут предпринимать аналогичные шаги по утаиванию информации.

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Джабаров отметил, что Польша, в силу своего морского выхода к Балтике и долгосрочных отношений с американцами, проявляет минимальный интерес к поставкам российского газа в Германию. Свою оценку он дополнил характеристикой Польши как "абсолютно враждебного" государства по отношению к России.

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В ответ на обвинения в сокрытии данных со стороны Польши, Джабаров выразил уверенность, что после решения задач специальной военной операции, Польша примет более взвешенный подход. Кроме того, он высказал мысль, что не только Польша, но и другие страны, включая США, могут активно участвовать в утаивании информации в рассматриваемом деле. Ранее появилась информация от The Wall Street Journal о том, что польские чиновники медленно предоставляют данные и избегают сотрудничества с международным следствием, что тормозит ход расследования.