Путин высказался о суверенитете России

В ходе XXI съезда "Единой России" президент России, Владимир Путин, высказал решительное заявление, подчеркивая, что Россия не будет зависимой от кого-либо и не откажется от своего суверенитета даже "в обмен на колбасу". Он подчеркнул, что будущее страны зависит от того, будет ли она суверенной и самодостаточной державой или же ее существование будет под вопросом.

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Путин обратил внимание граждан на важность помнить об этом постоянно, подчеркивая, что эта идея должна быть всегда "в голове и сердце". Он заверил, что Россия будет сама определять и создавать свое будущее. Съезд "Единой России" выразил единогласную поддержку кандидатуре Путина на предстоящих выборах, что было объявлено председателем партии Дмитрием Медведевым.