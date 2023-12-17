Это решение принято на фоне общей ответственности партии за реализацию решений, принимаемых президентом

На XXI съезде партии "Единая Россия", который проходит на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, было принято историческое решение. В рамках открытого голосования председатель партии Дмитрий Медведев вынес на рассмотрение важное предложение – поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации на предстоящих выборах, запланированных на 17 марта 2024 года.

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"Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое," - отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам съезда.

Впоследствии съезд "Единая Россия" единогласно поддержал предложение председателя партии. Это решение принято на фоне общей ответственности партии за реализацию решений, принимаемых президентом. Ранее первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин подчеркнул, что партия берет на себя ответственность за каждое решение, принятое главой государства.

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Этот важный момент фиксирует поддержку Владимира Путина со стороны влиятельной политической силы страны, что вносит значительный элемент в политическую картину России в преддверии предстоящих выборов.