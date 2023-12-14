На «Би-би-си» Байдена назвали президентом Украины

В последнем выпуске новостей ведущая "Би-би-си" Кэтрин Бьяруанга ошибочно назвала президента США Джо Байдена главой Украины. Это недоразумение было выявлено телеканалом "360" после того, как был опубликован отрывок в Telegram.

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В ее репортаже речь шла о визите Владимира Зеленского в Вашингтон. "На пресс-конференции с президентом США, Джо Байден заявил... Ведущая допустила ошибку, называя главу Украины президентом США," - она передала информацию в эфире.

Предварительно сообщалось о получении Зеленским в США неприязненного приема. По данным Bloomberg, президент Украины покинул Вашингтон, не получив заверений в дальнейшей финансовой помощи от Соединенных Штатов.

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Прибытие Зеленского в США 11 декабря сопровождалось его критикой Конгресса за замедление предоставления новой военной помощи Украине. Эта критика выразилась после выступлений противников продолжения военной поддержки Киеву в Конгрессе. Например, глава административно-бюджетного управления Белого дома, Шаланда Янг, подчеркнула возможное истощение финансирования этой программы со стороны Соединенных Штатов.