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В последнем выпуске новостей ведущая "Би-би-си" Кэтрин Бьяруанга ошибочно назвала президента США Джо Байдена главой Украины. Это недоразумение было выявлено телеканалом "360" после того, как был опубликован отрывок в Telegram.
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В ее репортаже речь шла о визите Владимира Зеленского в Вашингтон. "На пресс-конференции с президентом США, Джо Байден заявил... Ведущая допустила ошибку, называя главу Украины президентом США," - она передала информацию в эфире.
Предварительно сообщалось о получении Зеленским в США неприязненного приема. По данным Bloomberg, президент Украины покинул Вашингтон, не получив заверений в дальнейшей финансовой помощи от Соединенных Штатов.
Прибытие Зеленского в США 11 декабря сопровождалось его критикой Конгресса за замедление предоставления новой военной помощи Украине. Эта критика выразилась после выступлений противников продолжения военной поддержки Киеву в Конгрессе. Например, глава административно-бюджетного управления Белого дома, Шаланда Янг, подчеркнула возможное истощение финансирования этой программы со стороны Соединенных Штатов.