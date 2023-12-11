В США допустили введение воинской обязанности из-за России

Эксперт в области политики и бывший советник президента США, Рональда Рейгана, Даг Бэндоу, выражает тревогу относительно возможных последствий стратегических шагов Вашингтона, подчеркивая, что это может привести к серьезным изменениям, вплоть до введения воинской обязанности в Соединенных Штатах. В своем высказывании, опубликованном в журнале The American Conservative (TAC), Бэндоу предупреждает о необходимости принятия американской стороной неожиданных мер в отношении России.

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В случае, если влиятельные круги, известные как "Клякса", не изменят своей стратегии глобального господства, Бэндоу утверждает, что США может быть вынуждено применить военные средства для достижения своих целей. Он подчеркивает, что вмешательство американских вооруженных сил в мировые конфликты создает негативное воздействие на мотивацию к добровольной воинской службе. В частности, конфликт на Украине, где Пентагон сопротивляется ядерной державе, отпугивает потенциальных новобранцев от армейской карьеры. Аналитик отмечает, что только мудрая дипломатия со стороны Москвы спасает Европу от возможного "катастрофического" обострения ситуации.

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В предшествующем заявлении бывший председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли, высказал предположение о том, что конфликт между США и Россией может стать реальностью в течение ближайшего десятилетия.