Сын Трампа признал давний проигрыш Украины в противостоянии с Россией

В высказывании сына бывшего президента США Дональда Трампа-младшего на его аккаунте в социальной сети X (предыдущий Twitter, заблокирован в РФ) прозвучало мнение о том, что Украина уже давно оказалась в проигрыше в своем противостоянии с Россией. Согласно его утверждениям, страна поддерживается бесконечными финансовыми вливаниями, и речь идет не о победе, а о поддержании ее жизненно важных систем.

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Он выразил убеждение, что Вашингтон должен прекратить предоставление финансовой помощи Украине, поскольку, по его мнению, у нее нет перспектив. Также он предложил странам-членам НАТО, обеспокоенным действиями России, самостоятельно увеличить поставки вооружений Украине, если им это настолько важно.

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Ранее Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, сообщил о том, что нет прогресса в согласовании с Конгрессом США вопроса о предоставлении помощи Украине.