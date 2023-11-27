Эксперт усомнился в необходимости беспилотных вертолетов на СВО

Эксперт по беспилотникам и главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов высказал мнение о беспилотном вертолете "Термит", продемонстрированном заместителю главы Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву. По мнению Федутинова, в рамках стратегического военного обеспечения (СВО) использование такого аппарата может оказаться неразумным, так как его габариты и невысокая скорость могут сделать его уязвимым перед противовоздушными средствами противника.

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Эксперт подчеркнул, что боевая эффективность беспилотных вертолетов в СВО будет ограниченной, учитывая их большие размеры и медленные характеристики. Он отметил, что такие аппараты могут легко стать объектами для противовоздушной обороны, особенно учитывая, что они поддерживают постоянный радиосвязанный обмен информацией с оператором. По мнению Федутинова, возможно использование беспилотников в транспортных задачах по снабжению подразделений, однако и здесь есть ограничения, связанные с сложностью эксплуатации аппаратов с открытым винтом.

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Эксперт также сравнил ситуацию с турецкими "Байрактарами", отмечая, что их применение в Украине сократилось после улучшения противовоздушной обороны России. По данным Newsweek, в начале боевых действий эти беспилотники впечатляли, но затем ВСУ начали использовать их преимущественно для разведки в связи с улучшением российских систем ПВО.