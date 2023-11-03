Глава МИД Турции раскритиковал ЕС за двойные стандарты

Европейский союз подвергся критике за использование двойных стандартов в отношении Украины и Палестины. Глава МИД Турции, Хакан Фидан, выразил свое недовольство в ходе закрытой встречи в Берлине, как сообщает РИА Новости, сославшись на дипломатический источник.

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"Люди, разрешающие нападения на нашу священную книгу, Священный Коран, под прикрытием свободы слова, мешают тем, кто хочет выразить протест в связи с событиями в Палестине. Это неприемлемые 'двойные стандарты'", — подчеркнул министр и остро критиковал политику двойных стандартов в действиях ЕС, особенно в отношении мирных жителей в Газе и на Украине.

Информация также подчеркивает необходимость беспристрастного участия в переговорном процессе, исключая его использование в корыстных интересах отдельных государств.

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Ранее президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил свою критику стран, поддерживающих Израиль в секторе Газа, выступая с обращением к нации после заседания кабинета министров.