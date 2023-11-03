Устроившего слежку за бывшим депутатом Рады Царевым россиянина отправили в СИЗО

Суд в Симферополе вынес решение о наложении ареста на два месяца для жителя Ялты, который подозревается в организации слежки за бывшим депутатом Верховной Рады Украины, Олегом Царевым. Эту информацию сообщили агентству РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Крыма.

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Ранее задержанный подозреваемый сотрудничал с ФСБ и признался, что в январе 2023 года был вербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) с целью покушения на Олега Царева. Подозреваемый затем устроился на работу в санаторий, где проживал Царев, и начал собирать информацию о его перемещениях.

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Покушение на бывшего депутата Верховной Рады произошло ночью 27 октября в Ялте.