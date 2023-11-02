Боевое могущество российского «Куба» увеличили

Согласно информации от ТАСС, российский дрон-камикадзе "Куб" получил усовершенствования в своей боевой мощности по требованию военных. Глава концерна "Калашников" Алан Лушников подтвердил успешные испытания в текущем году, в результате которых боевая часть "Куба" стала более мощной. Он также отметил, что ведется работа над увеличением дальности полета, усилением мощности и улучшением навигационных средств.

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Важно отметить, что госкорпорация "Ростех" в феврале объявила о наращивании производства как "Куба", так и "Ланцета". По данным издания 19FortyFive, в мае прошлого года, беспилотный дрон-камикадзе "Куб-БЛА", использовавшийся в спецоперациях, считается аналогом американского беспилотного аппарата "Switchblade".