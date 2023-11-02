Крупнейшей экономике мира предрекли рецессию

Сообщается о предстоящей рецессии в США, которая, возможно, наступит в первой половине 2024 года. Этот прогноз был сделан генеральным директором компании DoubleLine Capital (DLC), Джеффри Гундлах. Новость была опубликована на канале CNBC.

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Экономическое замедление может привести к изменениям в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) с постепенным снижением ключевой процентной ставки. В настоящее время она составляет 5,25-5,5 процента годовых и не меняется с июля 2023 года, несмотря на 11 предыдущих повышений, включая четыре в этом году.

Рост риска рецессии в американской экономике обусловлен различными факторами, включая снижение занятости на местном рынке труда и увольнения в финансовом и технологическом секторах. Также на ситуацию оказывает влияние увеличивающийся дефицит федерального бюджета, который к сентябрю 2023 года достиг $1,7 триллиона. Общий объем госдолга США вырос до $34 триллионов, и эксперт Джеффри Гундлах выразил обеспокоенность, заявив: "Мы больше не можем поддерживать эти процентные ставки и этот дефицит. Это совершенно неприемлемо."

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Ранее, глава Министерства финансов США, Джанет Йеллен, также предупреждала о возможном наступлении рецессии в американской экономике. Она подчеркнула, что скорое замедление роста занятости в стране может отрицательно повлиять на ВВП, а сохраняющаяся на "очень высоком" уровне инфляция продолжает оставаться давлением на экономику.