Даже в Румынии начинают проявлять недовольство по этому поводу

Депутат парламента Молдавии, представляющий Партию социалистов, Богдан Цырдя, выразил мнение о том, что Молдавия сейчас следует путем, схожим с выбором Украины, и наблюдается влияние украинского президента Владимира Зеленского на действия молдавской коллеги, Майи Санду, как сообщает "Известия".

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По мнению Цыдры и многих политических аналитиков, Молдавия, кажется, приближается к Украине и становится зависимой от украинского влияния. Даже в Румынии начинают проявлять беспокойство по поводу того, что Майя Санду фактически подчинена Владимиру Зеленскому.

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Ранее Майя Санду обещала поддержать Киев в вопросе транзита зерна и в то же время стремилась удовлетворить потребности молдавских фермеров. Она подчеркнула, что Кишинев ищет пути для согласования интересов фермеров и обеспечения транзита украинского зерна. Майя Санду также заявила, что Молдавия продолжит консультироваться по этому вопросу с Еврокомиссией, Румынией и Украиной.