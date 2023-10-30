На Украине признали проблемы ВСУ на трех направлениях

Оперативное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановлено на трех важных направлениях. Эти события были обсуждены бывшим полковником ВСУ и ведущим экспертом Центра оборонных стратегий, Сергеем Кивлюком, в эксклюзивном интервью для The Kyiv Independent.

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"На данный момент наступление на Азовском направлении официально заморожено, и следующими важными операциями планируется заняться в районах Купянска и Авдеевки", - с уверенностью объявил бывший полковник. Следует отметить, что с приходом осенних погодных условий наблюдается снижение темпов контрнаступления ВСУ.

Кивлюк также выразил обеспокоенность текущими проблемами в командовании украинских вооруженных сил, подчеркнув: "Наши военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм, но иногда командный состав давит на них своими решениями".

Бывший полковник уточнил, что многие старшие офицеры не готовы к использованию современных методов ведения войны и плохо разбираются в таких новаторских технологиях, как беспилотники, интегрированные боевые пространства и передовое вооружение.

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Ранее бывший генерал ВСУ, Сергей Кривонос, выразил критику в отношении политики президента Владимира Зеленского, назвав ее неэффективной для оборонной отрасли и обвинив главу государства в недостаточном обеспечении вооруженных сил на направлении в районе Купянска.