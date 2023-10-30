После взрыва резервуара в Коми огонь перекинулся на заполненные нефтью хранилища

По информации, полученной от министра природных ресурсов Коми Екатерины Киселевич, 29 октября произошел взрыв резервуара, что привело к распространению огня в поселке Верхнеколвинск. Инцидент затронул соседнее хранилище, заполненное нефтью на высоту пяти-семи метров, как сообщает ТАСС.

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Согласно данным агентства, в результате взрыва нефтяного резервуара пострадал один человек. Следует отметить, что резервуар был пуст, и в момент инцидента проводились работы по его очистке. Предварительной причиной происшествия называется детонация остаточных газов.

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