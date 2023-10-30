реклама
По информации, полученной от министра природных ресурсов Коми Екатерины Киселевич, 29 октября произошел взрыв резервуара, что привело к распространению огня в поселке Верхнеколвинск. Инцидент затронул соседнее хранилище, заполненное нефтью на высоту пяти-семи метров, как сообщает ТАСС.
реклама
Согласно данным агентства, в результате взрыва нефтяного резервуара пострадал один человек. Следует отметить, что резервуар был пуст, и в момент инцидента проводились работы по его очистке. Предварительной причиной происшествия называется детонация остаточных газов.