От Израиля потребовали не нарушать законы войны

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что оружие, поставляемое Израилю, должно соответствовать международным законам, включая обязательства по защите невинных жизней. Эти требования предъявляются при передаче вооружения другим странам.

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"То, что мы передаем Израилю, подпадает под международные стандарты и требования по обеспечению безопасности мирного населения", - отметил Салливан. Он подчеркнул, что американское оружие предназначено для защиты мирного населения от угроз.

Эксперты также рассматривают последствия возможного отказа Израиля от наземной операции в Газе. По мнению Станислава Тарасова, специалиста по региональным вопросам Ближнего Востока и Кавказа, это может предоставить возможность для более мирного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. Такой подход также может способствовать уменьшению числа жертв и разрушений в регионе.

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Сохранение мира и соблюдение международных стандартов при передаче оружия становятся ключевыми аспектами событий в этом регионе.