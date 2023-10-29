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NataVd
Рост ключевой ставки может привести россиян к покупке недвижимости в рассрочку
Названо последствие повышения ключевой ставки для недвижимости

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Ипотечные кредиты могут стать менее доступными из-за повышения ключевой ставки Центробанка, и это может побудить россиян рассмотреть альтернативные способы покупки и продажи жилья, обходя банковские кредиты. Такую точку зрения выразила Татьяна Решетникова, замруководитель ипотечного департамента компании "Этажи", в интервью "Известиям" 29 октября.

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По ее мнению, увеличение ставок на ипотеку может спровоцировать рост спроса на квартиры, которые покупаются в рассрочку без участия банков. Такой тренд уже наблюдался среди россиян в период с 2014 по 2016 год, когда ипотечные ставки были высокими, а спрос был низким. В частности, этот метод покупки недвижимости активно используется в сегменте загородной недвижимости, где продавцы часто не торопятся покупать новое жилье после продажи старого.

Согласно законодательству, физические лица имеют право предоставить объект недвижимости в рассрочку, при условии, что покупатель выплатит всю сумму. Этот метод является выгодным для продавцов, особенно в условиях высоких ипотечных ставок, так как он обеспечивает им большую вероятность найти покупателя.

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Следует отметить, что последнее решение Центробанка о повышении ключевой ставки вызывает беспокойство в отношении ипотечных кредитов и может повлечь изменения в данном сегменте рынка.

#новости
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