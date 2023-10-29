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Все больше западных банков и трейдеров, начиная от Citigroup Inc. и заканчивая Trafigura Group, проявляют увеличенный интерес к заключению новых сделок на рынке российских металлов с целью получения прибыли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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По словам главы одного из торговых домов, в условиях, когда многие активно ищут возможности для прибыли от торговли металлами, сделки с поставками российских металлов остаются одной из немногих сфер, где можно достичь значительной прибыли.
Следует отметить, что на данный момент нет полных ограничений со стороны западных правительств на торговлю российскими металлами, и в этих сделках не участвуют компании, находящиеся под санкциями со стороны США или Европы.
Кроме того, согласно данным агентства, на Лондонской бирже металлов финансовые компании, включая Citi и Squarepoint Capital LLP, активно покупают большие объемы российского алюминия, который в настоящее время доминирует среди ресурсов, представленных на бирже.
Ранее Европейская комиссия представила новые разъяснения относительно того, в каких случаях фирмы, оказавшиеся под воздействием антироссийских санкций, предпринимают шаги по снижению своей доли в компаниях ниже 50 процентов, чтобы избежать ограничений, связанных с Российской Федерацией.