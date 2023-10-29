Крымский мост перекрыли еще с одной стороны

На данный момент движение автомобилей по Крымскому мосту со стороны Тамани временно приостановлено. Эту информацию распространил Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на данном транспортном переходе.

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Также стоит отметить, что движение по Крымскому мосту было приостановлено с обеих сторон, включая направление из Керчи. На данный момент официальных комментариев о причинах данного ограничения не поступало. В связи с этим сообщение рекомендует водителям и пешеходам, находящимся на мосту и вблизи, проявлять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Сегодня, 29 октября, движение по Крымскому мосту было временно приостановлено дважды: с утра и, позже днем. В результате ограничений на мосту из Тамани в Крым образовалась длинная очередь из 180 транспортных средств, и водителям пришлось потратить около часа, чтобы преодолеть этот участок пути.