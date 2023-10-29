ВСУ сконцентрировали силы на клещеевском направлении

Военные силы Украины (ВСУ) усилили свои усилия в районе Клещеевки, где ожесточенно борются за контроль, как сообщил доброволец с позывным "Тасман". Он подчеркнул, что противник сосредотачивает свои ресурсы на этом направлении, стремясь захватить стратегически важную Клещеевку.

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По его словам, ситуация на Клещеевском направлении остается напряженной, и ВСУ несут значительные потери. Тасман также отметил, что украинские силы используют примитивную тактику, грубо направляя пехоту в атаку. Иногда они прибегают к поддержке бронетехники, но российские военные успешно уничтожают ее.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение украинской пехоты в окрестностях села Клещеевка. На кадрах видно, как бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины двигались вдоль дороги и стали жертвой удара из противотанкового ракетного комплекса "Южной" группировки войск.

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Также стало известно, что российские вооруженные силы разрушили РСЗО HIMARS в районе населенных пунктов Красное, Андреевка, Клещеевка и Марьинка на донецком направлении. Это подчеркивает интенсивность боевых действий в регионе.