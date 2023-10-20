В ответ на применение Киевом тактических баллистических ракет ATACMS, Вооруженные силы России (ВС РФ) разработали комплексный план нейтрализации этой угрозы, как сообщается агентством RIA Novosti, ссылаясь на экспертов.

Первым шагом была подготовка расчетов систем противовоздушной обороны (ПВО) для перехвата нового типа угрозы и уничтожения пусковых установок и ракет на складах с применением гиперзвуковых ударов.

Игорь Коротченко, военный аналитик и главный редактор журнала "Национальная оборона", подчеркнул, что самолеты МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", способны наносить мгновенные удары по обнаруженным пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. Алексей Леонков, военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества", добавил, что "Кинжалы" могут немедленно поражать корабли-носители морских дронов ВСУ, если они будут выявлены в акватории Черного моря.

Вторым элементом комплексного подхода является подготовка расчетов российских зенитных ракетных комплексов для перехвата уже выпущенных ракет.

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Бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, оценил, что российские зенитные ракетные комплексы способны успешно перехватывать даже самые современные ракеты Запада, признавая, однако, возможность незначительных пропусков в первое время.