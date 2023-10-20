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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе развернули десять контрольных пунктов для обеспечения безопасности транспортных маршрутов, как сообщается в официальной информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации.
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Пять из этих контрольных пунктов были организованы совместно с Азербайджаном. Помимо этого, российские миротворцы активно участвуют в восстановлении инфраструктуры, включая электро- и газоснабжение, в населенных районах региона.
Как подчеркнула Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, деятельность российских миротворцев в Карабахе адаптируется к изменяющимся условиям. Размещение контрольных пунктов было согласовано с Азербайджаном, а главной целью миротворцев в регионе является обеспечение безопасности технических и вооруженных складов, переданных вооруженными группировками в Нагорно-Карабахской республике.