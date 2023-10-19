Пашинян отметил посредничество ЕС в нормализации отношений Еревана и Баку
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Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил о разработке дорожной карты для улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном при участии Евросоюза. Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с главой правительства Литвы, Ингридой Шимоните, согласно информации агентства ТАСС.
По словам Премьер-министра, встречи с президентом Азербайджана, Ильхамом Илиевым, в Брюсселе привели к созданию плана нормализации отношений между двумя странами. Он отметил, что переговоры прошли при поддержке главы Евросовета, Шарля Мишеля. Это соглашение также было закреплено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде.
Премьер-министр подчеркнул, что обе стороны выразили готовность следовать дорожной карте, что должно ускорить достижение мира.
Кроме того, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября Пашинян подписал декларацию, признав площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, включая Нагорный Карабах.
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