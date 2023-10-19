Премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил о разработке дорожной карты для улучшения отношений между Арменией и Азербайджаном при участии Евросоюза. Об этом он рассказал в ходе совместного брифинга с главой правительства Литвы, Ингридой Шимоните, согласно информации агентства ТАСС.

По словам Премьер-министра, встречи с президентом Азербайджана, Ильхамом Илиевым, в Брюсселе привели к созданию плана нормализации отношений между двумя странами. Он отметил, что переговоры прошли при поддержке главы Евросовета, Шарля Мишеля. Это соглашение также было закреплено в четырехстороннем заявлении, подписанном в Гранаде.

Премьер-министр подчеркнул, что обе стороны выразили готовность следовать дорожной карте, что должно ускорить достижение мира.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде 5 октября Пашинян подписал декларацию, признав площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, включая Нагорный Карабах.