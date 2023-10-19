НАТО: альянс усилит контроль Балтики после повреждения подводной инфраструктуры
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В усилении контроля и патрулировании акватории Балтийского моря, НАТО предпримет усиленные меры, реагируя на серию инцидентов, которые нанесли ущерб подводной инфраструктуре в этом регионе, как было объявлено в официальном заявлении альянса на их веб-сайте. Эти меры включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе использование морских патрульных самолетов, беспилотников и самолетов ДРЛО. Дополнительно, НАТО направляет в этот район флот из четырех минных охотников. Альянс подтверждает свое намерение адаптировать свое присутствие в Балтике для обеспечения безопасности своих союзников.
Следует отметить, что 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был временно приостановлен из-за предполагаемой утечки газа. Позже президент Финляндии, Саули Ниинисте, заявил, что повреждение этого газопровода было вызвано внешними факторами.
Дополнительно, 17 октября появилась информация о повреждении телекоммуникационного подводного кабеля между Швецией и Эстонией, который также был поврежден в том же временном периоде, что и газопровод Balticconnector.
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