Конгресс США озвучил причину взрыва в больнице Газы

Израиль отрицает причастность к взрыву в больнице сектора Газа и утверждает, что удар, вероятно, был вызван неудачным запуском ракеты, совершенным террористами. Такие заявления сделали сенатор Марк Уорнер и член Палаты представителей Майк Тернер, представители Комитетов по разведке Конгресса США. Эта информация была опубликована в The New York Times.

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Глава Комитета по разведке верхней палаты Конгресса США, сенатор Марк Уорнер, выступил с совместным заявлением в соавторстве с сенатором Марко Рубио, подчеркнув, что предоставленные ими убедительные доказательства свидетельствуют о том, что взрыв, вероятно, не был следствием израильского воздушного удара, а был случайным следствием попытки террористов запустить ракету.

В свою очередь, члены Комитета по разведке Палаты представителей, Майк Тернер и Джим Хаймс, также опубликовали подобное заявление, указав, что, по их мнению, события в больнице не связаны с действиями Израиля, исходя из представленных разведывательных данных.

Согласно информации, полученной американской разведкой, были анализированы спутниковые данные, свидетельствующие о запуске ракеты, а также видеозаписи из открытых источников, подтверждающие, что ракета была запущена не с израильской территории.

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Ранее президент США Джо Байден высказал предположение о возможной причастности палестинских радикалов к событиям в больнице сектора Газа.