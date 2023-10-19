Известный военный аналитик и старший научный сотрудник Академии военных наук, Владимир Прохватилов, призывает к возобновлению ядерных испытаний в России. Это заявление сделано им в беседе с URA.RU.

Специалист подчеркнул, что компьютерное моделирование не может полностью заменить реальные ядерные испытания при оценке состояния ядерного арсенала.

Прохватилов также отметил, что с формальной точки зрения Россия имеет возможность возобновить проведение ядерных испытаний после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Полигон для таких испытаний уже существует на Новой Земле.

Он также выразил мнение о том, что коллективный Запад ведет против России активную дипломатическую конфронтацию, и считает, что возобновление ядерных испытаний могло бы быть полезным для достижения баланса сил.

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Ранее вице-спикер Совета Федерации, Константин Косачев, подчеркнул, что после отзыва ратификации ДВЗЯИ Россия имеет право проводить ядерные испытания в ответ на аналогичные действия США.