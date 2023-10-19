В Абхазии заявили о причастности к русском миру

Сергей Шамба, Секретарь Совета безопасности Абхазии, подчеркнул тесные связи республики с Россией, выразив, что, несмотря на распад Советского Союза, эти две страны поддерживают особые отношения. Он отметил, что взаимное понимание существует даже после разделения Советского Союза. В рамках круглого стола "Культурно-социальное пространство Абхазии и России", проводившегося в Доме Москвы в Сухуме, Шамба сказал: "Абхазское общество сильно связано с русским миром и активно участвует в его формировании. Мы стремимся стать неотъемлемой частью этой вселенной".

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Секретарь Совета безопасности также подчеркнул важность русского языка, который позволил Абхазии познать мировую культуру. Он отметил взаимное обогащение между абхазской и русской культурами и сказал: "Российское общество также внесло свой вклад в абхазскую культуру, и это было взаимным процессом. Великая русская культура оказала влияние на формирование разных национальных групп в период Российской империи и Советского Союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции, включая писателей и художников".

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Ранее глава Министерства иностранных дел Абхазии, Инал Ардзинба, выразил готовность республики к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба также поддержал эту идею и подчеркнул важность установления отношений с Минском, который пока не признал суверенитет Абхазии.