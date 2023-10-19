Байден заявил о неизменной поддержке Израиля США

В ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, Президент США Джо Байден подчеркнул неизменную поддержку Израилю. Байден выразил убеждение, что США остаются на стороне Израиля в вопросах, связанных с защитой свободы, достижением справедливости и укреплением мира.

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Он заявил: "США стоят на вашей стороне в вопросах, касающихся защиты свободы, достижения справедливости и поддержки мира. Сегодня, завтра и всегда, мы вам обещаем."

Кроме того, Байден прокомментировал инцидент с больницей "Аль-Ахли" и подчеркнул, что взрыв в больнице не имеет связи с Израилем. Он отметил, что, несмотря на это, существует недовольство и недоумение у некоторых людей, и необходимо работать над разрешением разногласий.

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Президент США прибыл в Израиль в контексте нарастающего напряжения на Ближнем Востоке, вызванного атакой "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) на Израиль 7 октября.