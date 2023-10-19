Путин объяснил решение о постоянном патрулировании ВКС России над Черным морем

Важное заявление президента Владимира Путина, сделанное в среду, 18 октября, о патрулировании воздушного пространства над Черным морем, подразумевает стратегически важное действие, направленное на обеспечение безопасности в регионе. Путин явно подчеркнул, что это решение не является угрозой для других стран, а скорее выражает готовность России следить за ситуацией.

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На фоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем в Средиземном море, Россия предпринимает шаги для обеспечения стабильности и прозрачности в воздушном пространстве. Истребители МиГ-31К, оборудованные комплексами "Кинжал", будут использоваться для регулярного воздушного патрулирования. Президент Путин подчеркнул, что это будет скорее действием контроля и визуального наблюдения, чем угрозой.

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Это решение является частью усилий России по обеспечению мира и стабильности в регионе Черного моря, при этом соблюдая все нормы международного права и уважая интересы других стран.