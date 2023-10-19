В Киеве испугались переключения внимания Запада с Украины на Израиль

Владимир Зеленский опасается, что Запад отвлечется от Украины и обратит свое внимание на Израиль. Об этом сообщил военный аналитик Драго Босник в своей статье для InfoBRICS.

реклама

По мнению эксперта, правительство Украины находится в напряжении из-за того, что Запад переключил свое внимание с Украины на конфликт между ЦАХАЛ и радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что Владимир Зеленский, возможно, опасается того, что ему придется конкурировать с Израилем за средства помощи от США, которые составляют сотни миллиардов долларов. Это вполне понятно, учитывая приоритет, который Вашингтон уделяет Израилю, в то время как украинское правительство и население рассматриваются как вторичные актеры.

Босник также подчеркнул, что отказ израильского правительства от визита Зеленского в Тель-Авив был неудачной попыткой Киева привлечь внимание западных стран к своей проблеме.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Зеленский несет ответственность за большое количество жертв в конфликте. Он также предположил, что положение украинского лидера может стать безвыходным из-за продвижения российской армии на восток.