Президент России Владимир Путин приземлился в Пекине с сопровождающей делегацией и двумя загадочными черными чемоданами. Видео этого момента было опубликовано в Telegram-канале журналистов кремлевского пула RIA Novosti.

На записи видно, как за первым лицом России идут члены российской делегации, одетые в элегантные черные костюмы. В кадре можно разглядеть двух мужчин, держащих в руках загадочные черные чемоданы.

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Путин прибыл в Китай во вторник, 17 сентября, с двухдневным визитом, в рамках которого запланированы несколько важных двусторонних встреч. Его прибытие в Пекин совпало с третьим международным форумом "Один пояс - один путь", который проходит с 17 по 18 октября.