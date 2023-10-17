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Bloomberg: Country Garden и Evergrande вряд ли смогут избежать скорого дефолта

Двум крупнейшим застройщикам Китая предрекли скорый дефолт и ликвидацию
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Две ведущие строительные компании Китая, Country Garden и Evergrande, стоят перед неминуемым риском дефолта и широкомасштабной ликвидации своих активов, предупреждает Bloomberg, ссылаясь на стейкхолдеров рынка.

По прогнозам, крах этих девелоперов может наступить уже до окончания октября 2023 года. Country Garden должен выплатить купон в размере 15,4 миллиона долларов по своим облигациям уже в среду, 18 октября, а Evergrande ожидает масштабная ликвидация активов после судебного рассмотрения в конце месяца. Этот дефолт двух ведущих строительных компаний может лишь усилить серьезный долговой кризис на рынке недвижимости Китая, что было предупреждено экспертами.

Чуаньи Чжоу из Columbia Threadneedle Investments указал, что финансовое положение этих девелоперов не позволит им изменить кризисную ситуацию в среднесрочной перспективе, и предсказал, что события, связанные с ожидаемым дефолтом Country Garden и ликвидацией активов Evergrande, окажут решающее воздействие на рыночное настроение.

На данный момент у Country Garden есть долларовые облигации на общую сумму в 9,9 миллиарда долларов, но их цены крайне низки - в районе 4-6 центов за доллар. Это свидетельствует о пессимистических ожиданиях относительно возврата долга и возможности дефолта. Возможные просрочки по процентным выплатам или беспорядочная реструктуризация могут еще более потрясти жилищный сектор Китая, чем в 2021 году, когда произошел первый дефолт Evergrande, отметили эксперты.

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Информация о подготовке Country Garden к возможному банкротству была раскрыта Bloomberg еще 10 октября. Для реализации одной из самых крупных в стране реструктуризаций долговых обязательств, руководство Country Garden пригласило консультантов. Компания не смогла своевременно выплатить кредиторам 60 миллионов долларов. К середине октября задолженность девелопера по офшорным облигациям составляла 11 миллиардов долларов.

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