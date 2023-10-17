Киргизия ужесточила правила въезда и пребывания туристов

Киргизия ужесточила правила въезда и пребывания иностранных туристов, отказав им в возможности многократно обнулять сроки пребывания в стране через кратковременные выезды за ее пределы. Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел республики, новые меры направлены на более эффективное управление миграционными потоками и обеспечение общей безопасности страны.

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Вместо визарана введен безвизовый режим 60/120, что означает, что после выезда из Киргизии человек может вернуться только после 60 дней. Туристам, которым разрешено находиться в стране без визы 90 дней, также придется соблюдать аналогичный срок перед повторным въездом.

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Эти изменения вступили в силу после похожей реформы в Казахстане и ограничения въезда для россиян в 2023 году. Таким образом, страны Центральной Азии ужесточают политику в отношении иностранных туристов в целях контроля над миграционными потоками и обеспечения безопасности.