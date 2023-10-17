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NataVd
Представитель РПЦ Легойда: изображение для купюр стоило выбирать тщательнее
В РПЦ раскритиковали дизайн новых банкнот

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Глава синодального отдела Московского патриархата, Владимир Легойда, выразил свою настойчивую позицию относительно выбора изображений на новой тысячерублевой банкноте, считая необходимым подходить к этому вопросу с особой осторожностью. По его мнению, это важно с целью избежать создания лишнего напряжения в обществе. Его заместитель, Вахтанг Кипшидзе, также выразил недовольство, утверждая, что дизайн купюры не отразил важность Казани как многоконфессионального города.

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На купюре появились изображения башни Сююмбике и бывшего Дворцового храма, расположенных в Казанском кремле. Павел Островский, священник, ранее высказал свою критику по этому поводу.

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Как уточнили, на оборотной стороне новой тысячерублевой купюры также представлены объекты в Уфе, включая музей археологии и этнографии. Банк России утверждает, что эти новые банкноты будут легко проверяемы и их сложно подделать.

#новости
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