Глава Службы общей безопасности Израиля покаялся за допуск атаки ХАМАС

Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар принял на себя ответственность за ХАМАС атаку, проникшую на их территорию 7 октября. Это признание было опубликовано на израильском портале Ynet.

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В своем письме сотрудникам и их семьям, глава израильской контрразведки выразил: "Как руководитель организации, я осознаю, что несу на себе полную ответственность".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в выступлении перед парламентом страны не только осудил ХАМАС, называя его "новой формой нацизма", но также призвал мировое сообщество объединиться в противостоянии этой угрозе.

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The New York Times (NYT), со ссылкой на четырех влиятельных сотрудников израильских служб безопасности, раскрыло, что успех ХАМАСа в атаке на приграничные территории Израиля был обусловлен серьезными ошибками в действиях израильских спецслужб. Эти ошибки включали чрезмерную уверенность в системах дистанционного наблюдения на границе, недостаточную обороноспособность пограничных блокпостов и дефицит разведывательных данных от информаторов.