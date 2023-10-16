Невозможность применения Израилем лазерного оружия объяснили

Израильское лазерное оружие, которое было запечатлено на недавнем видео, выглядит сомнительно. Согласно военному эксперту Владимиру Прохватилову, на сегодняшний день создание такой мощной лазерной установки, способной поразить ракету, технически невозможно из-за нехватки энергии. Он также утверждает, что на представленных кадрах не видно ничего, что напоминало бы лазерные лучи, и сравнивает это с использованием прожекторов во времена Второй мировой войны.

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Прохватилов указывает, что аналогичное оружие разрабатывалось и в США, но без успеха из-за огромного потребления энергии. Теоретически возможно создать такую установку, но на практике это на данный момент невыполнимо.

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Таким образом, по мнению эксперта, лазеры пока не могут сбить ракеты, и хотя технически можно создать мощную лазерную установку, энергетические ограничения делают это недостижимым на данный момент.