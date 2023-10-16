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Американский лидер, Джо Байден, в настоящее время обсуждает возможность скорого посещения Израиля, в соответствии с сообщениями, полученными от высокопоставленных израильских источников.
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По имеющейся информации, Байден планирует посетить это еврейское государство в ближайшие несколько дней, возможно, уже на следующей неделе. Несмотря на эти слухи, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США, Эйдриенн Уотсон, на данный момент не делает официальных заявлений относительно новых зарубежных поездок президента.
Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, лично пригласил Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни.
14 октября текущего года, глава США провел отдельные телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Во время этих бесед Нетаньяху подчеркнул важность единства и решительности в достижении стратегических целей Израиля и выразил свою благодарность американскому лидеру за поддержку. Аббас, в свою очередь, выразил полный отказ от перемещения палестинцев из сектора Газа в ходе разговора с Байденом.