Стало известно о возможной поездке Байдена в Израиль

Американский лидер, Джо Байден, в настоящее время обсуждает возможность скорого посещения Израиля, в соответствии с сообщениями, полученными от высокопоставленных израильских источников.

реклама

По имеющейся информации, Байден планирует посетить это еврейское государство в ближайшие несколько дней, возможно, уже на следующей неделе. Несмотря на эти слухи, руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США, Эйдриенн Уотсон, на данный момент не делает официальных заявлений относительно новых зарубежных поездок президента.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля, Биньямин Нетаньяху, лично пригласил Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

14 октября текущего года, глава США провел отдельные телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом. Во время этих бесед Нетаньяху подчеркнул важность единства и решительности в достижении стратегических целей Израиля и выразил свою благодарность американскому лидеру за поддержку. Аббас, в свою очередь, выразил полный отказ от перемещения палестинцев из сектора Газа в ходе разговора с Байденом.