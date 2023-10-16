Россия нанесла удары по военным объектам в Сирии

Ведомство Воздушно-космических сил (ВКС) России завершило успешные операции в Сирии, предприняв наступательные действия против военных целей боевиков. Эта информация была оглашена заместителем руководителя российского центра по урегулированию конфликтов в арабской республике (ЦПВС), контр-адмиралом Вадимом Кулить, в рамках брифинга, согласно официальной публикации Министерства Обороны России.

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Результаты операции включают в себя уничтожение десяти боевиков, мобильной пусковой установки реактивных систем массированного огня и пяти беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся боевиками. Подразделения Вооруженных Сил России также атаковали два командных пункта и два подземных укрытия незаконных вооруженных группировок, а также ликвидировали пять складов с оружием.

На территории идлибской зоны деэскалации оперируют радикальные формирования, активно использующие беспилотные аппараты и модифицированные системы массированного огня для постоянных нападений на зоны, находящиеся под контролем сирийского правительства. За последние сутки было зафиксировано восемь обстрелов позиций правительственных войск. С целью предотвращения подобных атак ВКС России провели точные удары по объектам боевиков, подчеркнул Кулить.

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В более ранних операциях ВКС России были атакованы производственные цеха, склады беспилотных летательных аппаратов террористов и их подземные укрытия в Сирии. Боевики использовали беспилотники для нападений на позиции сирийских правительственных войск и мирное население.