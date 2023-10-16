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Европейская комиссия выразила намерение увеличить гуманитарную помощь в секторе Газа на трижды большую сумму, предоставив срочный финансовый пакет в размере 50 миллионов евро. Эту важную новость сообщила председатель Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен. Официальное заявление опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.
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Глава Еврокомиссии подчеркнула, что предпринимаются максимальные усилия, чтобы обеспечить необходимую поддержку для мирных граждан Газы, не вовлеченных в конфликт.
Ранее поступали информационные сообщения о том, что Израиль активно работает над убеждением Катара присоединиться к Египту в предоставлении финансовой помощи для создания лагеря, предназначенного для миллионов беженцев из сектора Газа. Власти Израиля надеются на одобрение египетского правительства и возможность размещения беженцев на египетской территории.
Тем временем в Соединенных Штатах появились призывы не принимать беженцев из сектора Газа и ужесточить контроль на южной границе с Мексикой с целью предотвращения потенциальных террористических атак в стране.