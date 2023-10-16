В России рассказали о применении Су-57 в зоне СВО

Российские истребители Су-57 пятого поколения успешно выполнили свои боевые задачи в ходе специальной военной операции. Это было объявлено военным экспертом и директором музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрием Кнутовым в интервью для издания "Царьград".

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Кнутов подчеркнул, что Су-57 продемонстрировали максимальную незаметность перед радарными системами стран НАТО и силами Украины, даже в случаях, когда на них оперировали другие воздушные силы. Эти истребители совершили точные удары по стратегически важным целям и успешно вернулись на базу, что свидетельствует о высокой надежности и эффективности Су-57.

Согласно эксперту, Су-57 обладает выдающейся степенью незаметности и способностью перевозить разнообразное вооружение, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы. Эти характеристики делают их идеальными для успешного выполнения разнообразных боевых задач в ходе военных операций.

Ранее журнал Military Watch подчеркивал, что Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощности огневой мощи, в частности, благодаря ракете класса "воздух-воздух" Р-37М.

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В сентябре стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина передал Минобороны России серийные истребители Су-35С поколения 4++ и Су-57, успешно прошедшие заводские испытания.